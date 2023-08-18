На одесских пляжах запутались и не защищают отдыхающих противоминные сетки.

Недавно в Одессе разрешили отдыхать и купаться в море.

Председатель Одесской ОВ Олег Кипер в телеграммах, на перечисленных плажах можно находиться с 08:00 до 20:00.

Известно о первых открытых зонах, отдыхать теперь можно на пляже Калетон, инклюзивный пляж также открыт.

Также муниципальный пляж (район 14 Фонтана), пляж Икра, пляж Чайка, муниципальный пляж (район 10 Фонтана) – доступны для отдыхающих.

Однако эколог Владислав Балинский призвал починить заграждение, что вернуть безопасность для отдыхающих.

Известно, что в Одессе на открытых пляжах для отдыхающих установили противоминные сетки, однако многие из них запутались и не защищают от мин.

Об этом сообщил глава организации "Зеленое письмо" эколог Владислав Балинский.

"Понырял на инклюзивном пляже (Caleton) и зафиксировал, что эти самые сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа", – сообщил Балинский.

Эколог призвал представителей власти починить заграждения.

"У нас вообще никаких сеток, никакого обследования. Очередной популизм, который может иметь трагические последствия",

"Это сознательный выбор людей",

"О сетках очень смешно. Но учитывая, что это единственное средство безопасности, становится понятно, что городской власти абсолютно плевать на людей. Интересно, сколько нам стоило это "средство безопасности"?",

"Интересна смета стоимости на работы и материал сего защитного шедевра...", - пишуть українці у коментарях.

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