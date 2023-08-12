В Одессе разрешили отдыхать и купаться в море.

Так, Одесская областная военная администрация назвала ряд пляжей, где можно купаться и отдыхать.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в телеграм, на перечисленных плажах можно находиться с 08:00 до 20:00.

Известно о первых открытых зонах, отдыхать теперь можна на пляже Калетон, инклюзивный пляж также открыт.

Также муниципальный пляж (район 14 Фонтана), пляж «Икра», пляж «Чайка», муниципальный пляж (район 10 Фонтана) - доступны для отдыхающих.

Олег Кипер добавил, что по мере прохождения проверок пляжей в Одессе - будет дополняться.

Кроме того, Кипер предупредил, что во время воздушной тревоги или при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов, на береговых сооружениях, например, пирсах, траверсах, волноломах, вне зон для купания пребывание людей будет запрещено.

Напомним, в Одессе работа кафе и ресторанов продлена.

Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00, но без дискотек.

Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил 8 августа.

"Ограничения остаются развлекательными. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что представители бизнеса в Одессе пообещали соблюдать правила безопасности и заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

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