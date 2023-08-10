13-летнего мальчик 10 августа ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Отделением полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 устанавливается местонахождение 13-летнего Петра Мельника.

Парень сегодня, 10 августа, вышел из дома и до сих пор не вернулся. Родные ребёнка бросились на поиски.

Приметы пропавшего: на вид 12-15 лет, рост 135-140 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза карие.

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просим сообщить в территориальное отделение полиции по номерам 048 779 33 66, 783 17 93 или на спецлинию «102»", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе во время отдыха на местном пруду, пытаясь вытащить на берег надувной матрас с двумя внучками, утонул их дедушка 1958 года рождения.

Двое малолетних детей спасены местными подростками до прибытия подразделений ГСЧС.

Тело утопленника обнаружено водолазами, изъято из воды и передано правоохранителям.

Также известно, что 26 июля в Одессе в течение одного дня в Черном море во время мощного шторма утонули несколько человек. Тогда один человек погиб на пляже "Ланжерон", еще один - на нудистском пляже, а подростка смыло большой волной на пляже "Аркадия".

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