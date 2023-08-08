В Одессе работа кафе и ресторанов будет продлена.

Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00, но без дискотек.

Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил 8 августа.

"Ограничения остаются развлекательными. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00!", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что представители бизнеса в Одессе пообещали соблюдать правила безопасности и заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Кроме того, ранее стало известно, что Одесская ОВА планирует открыть пляжный сезон в выходные, поэтому поручила до 10 августа подготовить пляжи.

"Открываем море к бархатному сезону", - подчеркнул Кипер в понедельник, 7 августа.

Кипер добавил, что подрыв кафиров Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе.

Однако, по его словам, по состоянию на 7 августа качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам.

Так, к 17:00 10 августа Одесский, Белгород-Днестровский и Измаильский РВА должны провести подготовку пляжей и подать акты в Одесский ОВА, не успевшие - могут подать акты позже.

"Какая беда была в Одессе что-то скоро забыли и пляжи уже открывать надо",

"Супер, экономика должна работать",

"Пляжи и так забиты. Но люди рискуют подорваться на мине. Давно пора сделать несколько пляжей закрытыми сетками от моря, чтобы граждане могли отдыхать спокойно",

"Не своевременное решение... Какой пляжный сезон во время войны?!",

"А что в Одесской области войны нет?",

"А потом крайнего искать будут, как беда придет! Думайте о людях, а не о деньгах! Мало беды и смертей! Какой купальный сезон! У них, что войны нет?", - пишут украинцы в комментариях.

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