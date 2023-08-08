Во время отдыха на воде 60-летняя женщина пошла купаться и исчезла.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
Спасатели добавили, что к поисковым работам на воде приступить не было возможности из-за шторма в 3 балла.
Однако уже обследовано 1,5 км береговой линии, но пропавшая, к сожалению, пока не найдена.
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Продолжение поисковых работ пропавшей женщины запланировано на сегодняшний день.
К слову, 7 августа в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе во время отдыха на местном пруду пытаясь вытащить на берег надувной матрас с двумя внучками, утонул их дедушка 1958 года рождения.
Двое малолетних детей спасены местными подростками до прибытия подразделений ГСЧС.
Тело утопленника обнаружено водолазами, изъято из воды и передано правоохранителям.
"В нашем регионе категорически запрещено купаться в любых водных объектах! Но если вы уже берете на себя такую ответственность, то неукоснительно соблюдайте все установленные нормы и правила безопасности! Особенно это касается отдыха С ДЕТЬМИ!", - сообщили ИТ.
В частности, также известно, что 26 июля в Одессе в течение одного дня в Черном море во время мощного шторма утонули несколько человек. Тогда один человек погиб на пляже "Ланжерон", еще один - на нудистском пляже, а подростка смыло большой волной на пляже "Аркадия".
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