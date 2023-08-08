В Одессе произошла авария с самокатом.

Вчера, 6 августа, днем, на улице Генерала Бочарова, водитель автомобиля Nissan не предпочел в движении электросамокату.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, в результате чего произошло столкновение.

"Новости Одесса" сообщает , что водителя электросамоката госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, вчера вечером на Объездной дороге произошел наезд на пешехода на автомобиле Subaru, в результате трагедии пешеход погиб.

На месте работали патрульные, следователи и медики.

Недавно сообщалось, что подросток на мопеде в Одесской области едва не натворил беды.

В Одесской области женщина с детской коляской как раз переходила дорогу на переходе.

Как рассказали в патрульной полиции Одесской области, в их сторону на большой скорости уехал мопедист.

Впоследствии выяснилось, что водителю только 16 лет, и он не имеет права водить мопед.

Событие увидел водитель, ставший случайным свидетелем.

Мужчину возмутило поведение на дороге и опубликовал видео в соцсети.

Женщина с младенцем переходила дорогу в установленном месте, но едва не попала под колеса подростка на мопеде.

16-летний парень не имел права на управление транспортным средством.

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