Вчера, 6 августа, днем, на улице Генерала Бочарова, водитель автомобиля Nissan не предпочел в движении электросамокату.
Как сообщают местные телеграмм-каналы, в результате чего произошло столкновение.
"Новости Одесса" сообщает , что водителя электросамоката госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, вчера вечером на Объездной дороге произошел наезд на пешехода на автомобиле Subaru, в результате трагедии пешеход погиб.
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На месте работали патрульные, следователи и медики.
Недавно сообщалось, что подросток на мопеде в Одесской области едва не натворил беды.
В Одесской области женщина с детской коляской как раз переходила дорогу на переходе.
Как рассказали в патрульной полиции Одесской области, в их сторону на большой скорости уехал мопедист.
Впоследствии выяснилось, что водителю только 16 лет, и он не имеет права водить мопед.
Событие увидел водитель, ставший случайным свидетелем.
Мужчину возмутило поведение на дороге и опубликовал видео в соцсети.
Женщина с младенцем переходила дорогу в установленном месте, но едва не попала под колеса подростка на мопеде.
16-летний парень не имел права на управление транспортным средством.
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