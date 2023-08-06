В окрестностях Одессы обрушился склон на побережье.

На "Фонтанке" в окрестностях Одессы обрушился склон на морском побережье.

Предварительно установлено, что погиб ребенок.

Кроме того, сообщается, что под землей еще могут быть люди.

Гибель 10-летнего мальчика в деревне Фонтанка под Одессой подтвердила полиция. На Набережной обрушился склон и ребенка засыпало землей. Мальчик скончался до приезда медиков и спасателей.

Сейчас на месте разбирают почву, чтобы проверить, нет ли больше людей под завалами.

Все обстоятельства произошедшего – выясняются.

Источник: Украинская служба информации.

Недавно сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области назревает экологическая катастрофа.

Местные жители обнаружили в районе озера Катлабух замор рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе одесского рыбпатруля.

Патрульные с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и Госпродпотребслужбы провели осмотр территории.

4 августа на канале Желявский, который соединяет озеро Катлабух с рекой Дунай в Измаильском районе Одесской области, был обнаружен замор рыбы.

Эксперты обнаружили значительные скопления мертвого карася, были найдены и единичные экземпляры судака, уклейки, щуки, сплетни.

Специалисты Госпотребпотребслужбы отобрали данную рыбу для определения причин гибели.

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