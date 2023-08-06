На "Фонтанке" в окрестностях Одессы обрушился склон на морском побережье.
Предварительно установлено, что погиб ребенок.
Кроме того, сообщается, что под землей еще могут быть люди.
Гибель 10-летнего мальчика в деревне Фонтанка под Одессой подтвердила полиция. На Набережной обрушился склон и ребенка засыпало землей. Мальчик скончался до приезда медиков и спасателей.
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Сейчас на месте разбирают почву, чтобы проверить, нет ли больше людей под завалами.
Все обстоятельства произошедшего – выясняются.
Источник: Украинская служба информации.
Недавно сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области назревает экологическая катастрофа.
Местные жители обнаружили в районе озера Катлабух замор рыбы.
Об этом сообщили в пресс-службе одесского рыбпатруля.
Патрульные с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и Госпродпотребслужбы провели осмотр территории.
4 августа на канале Желявский, который соединяет озеро Катлабух с рекой Дунай в Измаильском районе Одесской области, был обнаружен замор рыбы.
Эксперты обнаружили значительные скопления мертвого карася, были найдены и единичные экземпляры судака, уклейки, щуки, сплетни.
Специалисты Госпотребпотребслужбы отобрали данную рыбу для определения причин гибели.
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Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.
Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
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