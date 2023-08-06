Подросток на мопеде в Одесской области чуть не натворил беды.

В Одесской области женщина с детской коляской как раз переходила дорогу на переходе.

Как рассказали в патрульной полиции Одесской области, в их сторону на большой скорости уехал мопедист.

Впоследствии выяснилось, что водителю только 16 лет, и он не имеет права водить мопед.

Событие увидел водитель, ставший случайным свидетелем.

Мужчину возмутило поведение на дороге и опубликовал видео в соцсети.

Женщина с младенцем переходила дорогу в установленном месте, но едва не попала под колеса подростка на мопеде.

16-летний парень не имел права на управление транспортным средством.

Поэтому сотрудники полиции сложили на подростка протоколы по ч.5 ст. 122 (Нарушения и ч.2 ст. 126 КУоАП.

К слову, недавно авария произошла на трассе Одесса – Рени вблизи города Татарбунары.

грузовик был загружен зерном, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Последние новости Украины:

Ряд трагических аварий потряс Одесщину, кадры: есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.