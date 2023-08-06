В Одесской области женщина с детской коляской как раз переходила дорогу на переходе.
Как рассказали в патрульной полиции Одесской области, в их сторону на большой скорости уехал мопедист.
Впоследствии выяснилось, что водителю только 16 лет, и он не имеет права водить мопед.
Событие увидел водитель, ставший случайным свидетелем.
Мужчину возмутило поведение на дороге и опубликовал видео в соцсети.
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Женщина с младенцем переходила дорогу в установленном месте, но едва не попала под колеса подростка на мопеде.
16-летний парень не имел права на управление транспортным средством.
Поэтому сотрудники полиции сложили на подростка протоколы по ч.5 ст. 122 (Нарушения и ч.2 ст. 126 КУоАП.
К слову, недавно авария произошла на трассе Одесса – Рени вблизи города Татарбунары.
грузовик был загружен зерном, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
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