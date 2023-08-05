Местные жители обнаружили в районе озера Катлабух мор рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе одесского рыбпатруля.

Патрульные с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и Госпродпотребслужбы провели осмотр территории.

4 августа на канале Желявский, который соединяет озеро Катлабух с рекой Дунай в Измаильском районе Одесской области, был обнаружен мор рыбы.

Эксперты обнаружили значительные скопления мертвого карася, были найдены и единичные экземпляры судака, уклейки, щуки, сплетни.

Специалисты Госпотребпотребслужбы отобрали данную рыбу для определения причин гибели.

Кроме того, сообщается, что экологи взяли пробу воду для лабораторного анализа.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства трагических аварий в Одесской области.

Одно из ДТП произошло примерно в 5 часов утра в Измаильском районе Одесщины.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 23-летний водитель KIA не справился с управлением авто и столкнулся с опорой автобусной остановки.

Еще одна авария произошла около 10 часов вечера на трассе Одесса – Рени.

В полиции сообщили, что 54-летний водитель MAN наехал на 42-летнего мужчину во время того, как он переходил проезжую часть дороги. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

Третье ДТП произошло около 11 вечера на автодороге Шабо – Сергеевка – Татарбунары. Водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм погибли.

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