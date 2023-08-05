Местные жители обнаружили в районе озера Катлабух мор рыбы.

Об этом сообщили в пресс-службе одесского рыбпатруля.

Патрульные с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и Госпродпотребслужбы провели осмотр территории.

4 августа на канале Желявский, который соединяет озеро Катлабух с рекой Дунай в Измаильском районе Одесской области, был обнаружен мор рыбы.

в Одесской области назревает экологическая катастрофа

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Эксперты обнаружили значительные скопления мертвого карася, были найдены и единичные экземпляры судака, уклейки, щуки, сплетни.

Специалисты Госпотребпотребслужбы отобрали данную рыбу для определения причин гибели.

в Одесской области назревает экологическая катастрофа

Кроме того, сообщается, что экологи взяли пробу воду для лабораторного анализа.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства трагических аварий в Одесской области.

Одно из ДТП произошло примерно в 5 часов утра в Измаильском районе Одесщины.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 23-летний водитель KIA не справился с управлением авто и столкнулся с опорой автобусной остановки.

Еще одна авария произошла около 10 часов вечера на трассе Одесса – Рени.

В полиции сообщили, что 54-летний водитель MAN наехал на 42-летнего мужчину во время того, как он переходил проезжую часть дороги. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

Ряд трагических аварий всколыхнул Одесщину

Третье ДТП произошло около 11 вечера на автодороге Шабо – Сергеевка – Татарбунары. Водитель и его 33-летний пассажир от полученных травм погибли.

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Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.