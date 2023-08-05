Под атаку в Измаиле попало здание Морвокзала и офис Украинского Дунайского Пароходства.

Враг также повредил в ту ночь элеватор, зерновые ангары, резервуары грузовых терминалов, производственные и складские помещения порта и много зданий.

В частности, оккупанты сильно повредили здание Морвокзала, в 2019 году на его ремонт было потрачено более 50 млн грн.

"Это нас так впервые. И до нас докатилось. Я вот на лето внуков забрала из Киева, думала, здесь безопаснее будет, а вот что делается. Мы и не знали, что такое война по сей день", – сообщила жительница Измаила Елена.

Фасад стеклянного 11-этажного дома также сильно поврежден.

"Так страшно мне еще не было. Такие громкие взрывы! Я не поняла, что это вообще сначала. Потом выбежала во двор, а там ужас такой! Мы здесь жили тихо, потому что Румыния через реку, думали нас не будут бомбить", - говорит. местная жительница Оксана.

Источник: usionline.com.

Напомним, ночью 2 августа враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор и не только.

Последние новости Украины:

Ряд трагических аварий потряс Одесщину, кадры: есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.