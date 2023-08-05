Под атаку в Измаиле попало здание Морвокзала и офис Украинского Дунайского Пароходства.
Враг также повредил в ту ночь элеватор, зерновые ангары, резервуары грузовых терминалов, производственные и складские помещения порта и много зданий.
В частности, оккупанты сильно повредили здание Морвокзала, в 2019 году на его ремонт было потрачено более 50 млн грн.
"Это нас так впервые. И до нас докатилось. Я вот на лето внуков забрала из Киева, думала, здесь безопаснее будет, а вот что делается. Мы и не знали, что такое война по сей день", – сообщила жительница Измаила Елена.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ситуация изменилась, украинцы массово пересекают границу: куда едут
Катастрофа в Броварах: начались первые аресты, подробности дела
В войну против Украины втягивают еще одну армию: срочное предупреждение и подробности провокации
Ужас на Закарпатье, туристки из Киевщины рухнули с моста: "С высоты 20 метров в реку"
Фасад стеклянного 11-этажного дома также сильно поврежден.
"Так страшно мне еще не было. Такие громкие взрывы! Я не поняла, что это вообще сначала. Потом выбежала во двор, а там ужас такой! Мы здесь жили тихо, потому что Румыния через реку, думали нас не будут бомбить", - говорит. местная жительница Оксана.
Источник: usionline.com.
Напомним, ночью 2 августа враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.
В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор и не только.
Последние новости Украины:
Ряд трагических аварий потряс Одесщину, кадры: есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.