В Мережі з’явилися кадри, на яких можна побачити наслідки новой страшної атаки, яка відбулася минулої ночі.

Фото знищених вогнем об'єктів портової та промислової інфраструктури опублікували в Одеській ОДА, пише Politeka.net.

«Наслідки нічної ворожої атаки на південь Одеської області», - прокоментували в ОДА жахливі кадри.

Нагадаємо, вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

«Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби», - повідомляли в Одеській ОДА.

Даних про постраждалих не надходило.

На нічну атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський:

«Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато «шахедів». На щастя, обійшлося без жертв. На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно….».

Президент України закликав світову спільноту відреагувати на атаку.

«Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити», - підкреслив президент України.

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