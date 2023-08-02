В Сети появились кадры, на которых можно увидеть последствия новой страшной атаки, произошедшей минувшей ночью.

Фото уничтоженных огнем объектов портовой и промышленной инфраструктуры были опубликованы в Одесской ОГА, пишет Politeka.net.

"Последствия ночной вражеской атаки на юг Одесской области", - прокомментировали в ОГА ужасные кадры.

Напомним, ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области.

«В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы», – сообщали в Одесской ОГА.

Данных о пострадавших не поступало.

На ночную атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много «шахедов». К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения.

Самые существенные – на Юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все наши оперативные службы сработали эффективно…».

Президент Украины призвал мировое сообщество отреагировать на атаку.

«Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить», - подчеркнул президент Украины.

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