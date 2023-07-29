На автодороге Одесса – Рени близ города Татарбунары водитель не справился с управлением.
Начальник отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции Виктор Дудка сообщил, что правоохранители установили, что 55-летний водитель с Черниговщины двигался со стороны Одессы в сторону Измаила на грузовике «DAF».
Как сообщили в полиции Одесской области, грузовик был загружен зерном, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.
На месте работали сотрудники отдела полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции.
В Одесской области водитель врезался в телегу с лошадью. Трагедия произошла в поселке Березино Одесской области сотрудник ГСЧС на собственном авто влетел в телегу с лошадью, погиб человек.
В Одесской области авто врезалось в телегу с лошадью: погиб человек. По свидетельствам очевидцев, водитель телеги госпитализирован в больницу, его пассажир погиб. Лошадь не пострадала.
Официальные источники Одесской области о ДТП пока не сообщают.
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Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
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