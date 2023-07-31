В Одесской области критично не хватает специалистов.

В Одесской области множество вакансий для учителей английского языка, математики, физики.

Об этом 27 июля на брифинге рассказал Александр Лончак, директор департамента образования и науки Одесской ОВА.

В заведениях среднего образования Одесщины сейчас работает более 24 тысяч педагогических работников.

Вакансий, как и в прошлом году достаточно.

Поэтому департамент сотрудничает с педагогическими колледжами и учреждениями высшего образования.

Кроме того, сообщается, что 227 молодых специалистов планируют присоединиться к образовательному процессу с 1 сентября.

Источник: usionline .

Напомним, в Одесской области полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Доме профсоюзов.

В одесском Доме профсоюзов произошел взрыв.

По предварительной информации полиции Одесской области, известно , что в результате неосторожного обращения взорвалась граната.

В результате взрыва в Доме профсоюзов в Одессе погиб человек.

На месте работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.

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