Так, суд арестовал имущество скандального одесского военкома Евгения Борисова .

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

Сообщается, что арестованы земельные участки общей площадью более 2 гектаров в Одесской области.

Также речь идет о двух домах общей площадью более 420 квадратных метров, домовладении в Одессе площадью 78,5 га, двух квартирах в Одессе.

Арест также наложен на шесть элитных автомобилей: Toyota Land Cruiser 2023 выпуска, Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года, Mercedes-Benz EQV 2022 года, Mercedes-Benz GLE 400 2021 года, Porsche Macan GTS 2016 года и Audi A6 .

В ДБР добавили, что родственники военкома-миллионера пытались вывезти часть имущества за границу, говорится в частности о Porsche Macan GTS.

Авто зарегистрировано на невестку Борисова, впрочем вывезти элитное авто не родственнице военкома удалось.

Напомним, скандального одесского экс-военкома поймали в Киеве. Бывший одесский военком Евгений Борисов пытался скрыться от стражей порядка в Киеве.

Экс-чиновник пытался избежать ответственности и убежать от правоохранителей, принимая различные меры конспирации. Среди них были смена номеров телефонов, автомобилей и местоположения.

После двух дней активных поисков Евгения Борисова обнаружили и задержали в Киеве.

С учетом попытки экс-военкома уйти от правосудия, сотрудники ДБР будут просить суд заключить его под стражу без возможности внесения залога.

Борисову грозит наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

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