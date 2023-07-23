На Березовщине правоохранители с представителями по службе по делам детей проверили условия, в которых проживают семьи, достаточно ли у них продуктов питания, одежды и т.д.
Как сообщило главное управление Национальной полиции в Одесской области, на этот раз проверили пять семей из Рауховской объединенной территориальной громады.
Две из них проверили впервые, а три уже вторично. В 2023 году им были сделаны замечания по поводу беспорядка в домах и отсутствия должного ухода за детьми.
"Жаль, но взрослые так и не сделали для себя должного вывода, чтобы улучшить свою жизнь и жизнь своих детей», - рассказала старший лейтенант полиции Татьяна Соколова.
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К моменту проверки дети во всех пяти семьях находились в грязных домах.
Полицейские в отношении двух женщин в возрасте 22 и 28 лет впервые составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Семьям грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
Женщин 32, 36 и 41 года уже второй раз привлекли к ответственности за это же правонарушение, ныне по ч. 2 ст. 184 КУоАП.
Этим родителям грозит штраф от 1700 до 5100 гривен.
Административные материалы полицейские направили в суд.
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