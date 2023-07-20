В Одесской области водитель врезался в телегу с лошадью.

Трагедия произошла в поселке Березино Одесской области сотрудник ГСЧС на собственном авто влетел в телегу с лошадью, погиб человек.

Об этом сообщают местные одесские телеграмм-каналы и СМИ.

В Одесской области авто врезалось в телегу с лошадью: погиб человек. По свидетельствам очевидцев, водитель телеги госпитализирован в больницу, его пассажир погиб.

Лошадь не пострадала.

Официальные источники Одесской области о ДТП пока не сообщают.

Источник

Ранее сообщалось, что одесские полицейские на ходу запрыгнули в маршрутку с пассажирами.

Одесские полицейские спасли пассажиров и водителя, у которого произошел инсульт

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, на проспекте Небесной Сотни полицейские увидели, как водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – произошла авария с двумя автомобилями.

Пассажиры махали руками и звали на помощь полицейских, которые, вероятно, проезжали мимо.

Патрульные во время движения запрыгнули в маршрутку и увидели, как одна из пассажирок зажимает тормоза. Водитель бессознательно продолжал управлять транспортным средством.

К счастью, правоохранителям удалось остановить транспорт.

Медики госпитализировали мужчину с инсультом в больницу.

Последние новости Украины:

Напомним, экологи сообщили о последствиях подрыва Каховской дамбы для Одессы.

Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.

Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.