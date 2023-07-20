Трагедия произошла в поселке Березино Одесской области сотрудник ГСЧС на собственном авто влетел в телегу с лошадью, погиб человек.
Об этом сообщают местные одесские телеграмм-каналы и СМИ.
В Одесской области авто врезалось в телегу с лошадью: погиб человек. По свидетельствам очевидцев, водитель телеги госпитализирован в больницу, его пассажир погиб.
Лошадь не пострадала.
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Официальные источники Одесской области о ДТП пока не сообщают.
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Ранее сообщалось, что одесские полицейские на ходу запрыгнули в маршрутку с пассажирами.
Одесские полицейские спасли пассажиров и водителя, у которого произошел инсульт
Как сообщает патрульная полиция Одесской области, на проспекте Небесной Сотни полицейские увидели, как водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – произошла авария с двумя автомобилями.
Пассажиры махали руками и звали на помощь полицейских, которые, вероятно, проезжали мимо.
Патрульные во время движения запрыгнули в маршрутку и увидели, как одна из пассажирок зажимает тормоза. Водитель бессознательно продолжал управлять транспортным средством.
К счастью, правоохранителям удалось остановить транспорт.
Медики госпитализировали мужчину с инсультом в больницу.
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