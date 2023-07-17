Двое браконьеров, забивших 125-килограммовую белугу, занесенную в Красную книгу, были задержаны пограничниками на реке Дунай в Одесской области. Об этом инциденте сообщила прессслужба Государственной пограничной службы Украины 17 июля. Задержание произошло недалеко от города Вилково.

Согласно сообщению, мужчины перевозили белугу, которая является видом рыбы, занесенным в Красную книгу. Вес рыбы составил 110 килограммов, а также в ней было около 14 килограммов черной икры.

Несмотря на усилия, белугу не удалось спасти. Сообщение об этом нарушении было передано в полицию.

Министерство внутренних дел сообщило, что браконьеров обнаружили сотрудники полиции и пограничники. Дело расследуется по статье 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом, если это нанесло существенный вред).

Запланировано проведение судебно-экологической экспертизы, которая должна установить точный объем ущерба. Подозреваемым грозит штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен или до трех лет ограничения свободы. Ясно лишь одно - браконьеры знали, что делали.

Белуга принадлежит к семейству осетровых рыб. Для нереста она совершает дальние миграции к рекам (до 1000 километров) и откладывает до 1,5 миллионов икринок. Молодежь белуги затем спускается в море. Белуга питается рыбой, а молодежь питается моллюсками, ракообразными и другими беспозвоночными.

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