Одесские полицейские спасли пассажиров и водителя, у которого произошел инсульт
Как сообщает патрульная полиция Одесской области, на проспекте Небесной Сотни полицейские увидели, как водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – произошла авария с двумя автомобилями.
Пассажиры махали руками и звали на помощь полицейских, которые, вероятно, проезжали мимо.
Патрульные во время движения запрыгнули в маршрутку и увидели, как одна из пассажирок зажимает тормоза. Водитель бессознательно продолжал управлять транспортным средством.
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К счастью, правоохранителям удалось остановить транспорт.
Впоследствии стало известно, что у водителя произошел инсульт – лицо мужчины онемело, были проблемы с произношением, хотя он был в сознании.
До приезда медиков правоохранители контролировали состояние водителя, затем приехала скорая и медики госпитализировали мужчину.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел несчастный случай на строительстве, в результате которого погиб строитель. Перед смертью мужчина выполнял работы на уровне шестого этажа новостройки.
Медики уже ничем не смогли помочь.
Полиция расследует и устанавливает все обстоятельства.
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