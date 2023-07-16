Одесские полицейские на ходу запрыгнули в маршрутку с пассажирами.

Одесские полицейские спасли пассажиров и водителя, у которого произошел инсульт

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, на проспекте Небесной Сотни полицейские увидели, как водитель маршрутного такси нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу – произошла авария с двумя автомобилями.

Пассажиры махали руками и звали на помощь полицейских, которые, вероятно, проезжали мимо.

Патрульные во время движения запрыгнули в маршрутку и увидели, как одна из пассажирок зажимает тормоза. Водитель бессознательно продолжал управлять транспортным средством.

К счастью, правоохранителям удалось остановить транспорт.

Впоследствии стало известно, что у водителя произошел инсульт – лицо мужчины онемело, были проблемы с произношением, хотя он был в сознании.

До приезда медиков правоохранители контролировали состояние водителя, затем приехала скорая и медики госпитализировали мужчину.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел несчастный случай на строительстве, в результате которого погиб строитель. Перед смертью мужчина выполнял работы на уровне шестого этажа новостройки.

Медики уже ничем не смогли помочь.

Полиция расследует и устанавливает все обстоятельства.

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