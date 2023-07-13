В Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются сильные порывы ветра 14 июля, а рядом с городом будет гроза.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на завтра в Одессе, ожидается 1-й уровень угрозы.

"Вновь Одесский регион застанут грозы и сильный ветер, берегите свои головы и машины от падения веток!", - пишуть у сети.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 14 июля, сообщается, что будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С, температура морской воды 19–20°С.

Влажность — 81%.

В Одесской области 14 июля - облачно с прояснениями, будет небольшой дождь, днем местами гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с., температура ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

В Украине, везде кроме западных областей, будут порывы ветра до 15-20 м/с, на Левобережье в отдельных регионах возможен град. Это I уровень опасности (желтый) - предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

В Киеве и области 14 июля ночью будут умеренные дожди, днем они перейдут в ливни, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с.

Источник: fakty.

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