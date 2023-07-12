В Одесской области чиновник требовал и получил первую часть "транша", а именно 40 тысяч долларов США.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, чиновник обещал помочь в выделении в аренду земельных участков на территории области.

Действия подозреваемого были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренных частью 4 ст. 368 УК Украины.

Известно, что санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

11 июля 2023 г. по материалам расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению одного из руководителей структурного подразделения Одесской областной военной администрации в получении взятки.

Однако следователи напомнили, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​приговором суда.

Ранее сообщалось, что 36-летний киевлянин переоделся в женщину и пошел воровать деньги у одессита.

Через несколько дней правоохранители вышли на след мужчины и выяснили, что на кражу вор пошел с еще двумя людьми, которые и предоставили информацию о наличии большой суммы денег у одессита, а во время самой кражи они были «на шухере».

Он спрятал лицо под шляпкой, в таком виде поднялся на 15 этаж многоэтажки на Французском бульваре в Одессе и украл у одессита 500 тысяч долларов.

Сейчас мужчина находится под стражей.

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Задержаны сотни нарушителей только через неделю: что проверяют правоохранители в Одесской области.

Как еще Politeka сообщала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео потасовки: чем все закончилось.

Также Politeka писала, что одесситов предупредили об опасной продукции на полках магазинов: "Будьте осторожны".