Злоумышленники организовали схему еще в 2020 году специально для завладения средствами областного бюджета.
Как сообщает пресс-служба МВД, в состав преступной группы входили руководящие лица местного поселкового совета и одесской строительной фирмы во главе с ее юристом.
Было установлено, что они обеспечивали заключение договоров подряда между строительным предприятием и сельсоветом, что установка освещения дорог и территорий.
Злоумышленники создавали видимость работ и вносили ложные данные об объемах и стоимости документации.
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Мошенники получали деньги на счет фирмы и выводили их в наличные деньги, которые забирали себе.
Злоумышленники незаконно присвоили более 6 миллионов гривен. Организаторы преступной группы и двум исполнителям сообщили о подозрении.
Правоохранители устанавливают всех причастных к "схеме", сейчас следствие продолжается.
Если их вину докажут – злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что депутата Одесского облсовета и его супругу разоблачили на преступлении.
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