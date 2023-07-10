В Одесской области разоблачена схема хищения более 6 млн. бюджетных средств на освещении дорог.

Злоумышленники организовали схему еще в 2020 году специально для завладения средствами областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба МВД, в состав преступной группы входили руководящие лица местного поселкового совета и одесской строительной фирмы во главе с ее юристом.

Было установлено, что они обеспечивали заключение договоров подряда между строительным предприятием и сельсоветом, что установка освещения дорог и территорий.

Злоумышленники создавали видимость работ и вносили ложные данные об объемах и стоимости документации.

Мошенники получали деньги на счет фирмы и выводили их в наличные деньги, которые забирали себе.

Злоумышленники незаконно присвоили более 6 миллионов гривен. Организаторы преступной группы и двум исполнителям сообщили о подозрении.

Правоохранители устанавливают всех причастных к "схеме", сейчас следствие продолжается.

Если их вину докажут – злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что депутата Одесского облсовета и его супругу разоблачили на преступлении.

СБУ сообщила о новых коррупционных преступлениях депутата Одесского облсовета и его супруги - ранее они уже были разоблачены на рейдерском захвате земли в регионе.

Фигуранты нанесли ущерб государству более чем на 24 млн грн.

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