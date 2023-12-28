Упродовж року вартість харчових продуктів в Україні поступово зросла. Особливо суттєві зміни спостерігалися в ціновій динаміці м'яса. Жірналісти показали, які ціни зараз спостерігаються на м'ясо в Одесі.
Привоз - неймовірно низькі ціни на деякі продукти. Що стосується ціни на м'ясо, то вони мінімально відрізняються.
Ціни на м'ясо яловичини та телятини:
- Задня частина — 220-240 гривень;
- Теляча шия — 170-180 гривень;
- Ребра — 120-130 гривень;
- Антрекот — 170 гривень;
- Солоне сало — 140-260 гривень.
Ціни на м'ясо свинини:
- Задня частина — 180-190 гривень;
- Шия — 220-240 гривень;
- Лопатка — 150-160 гривень;
- Ребра — 180-200 гривень;
- Сало — 100-190 гривень.
Одеський Новий базар, особливо в суботу, приваблює покупців своєю різноманітністю. Ціни на м'ясо на базарі такі:
М'ясо яловичини та телятини:
- Задня частина — 220-250 гривень;
- Лопатка — 220-240 гривень;
- Шия — 180-220 гривень;
- Ребра — 130-150 гривень.
М'ясо свинини:
- Задня частина — 180-240 гривень;
- Шия — 250-270 гривень;
- Лопатка — 150-220 гривень;
- Ребра — 180-190 гривень;
- Несолоне сало — 90-200 гривень;
- Солоне сало — 160-260 гривень.
Базарчик в Аркадії показує такі ціни:
Ціни на м'ясо:
- Яловичина задок — 250 гривень.
Ціни на м'ясо свинини:
- Биток — 250 гривень;
- Задня частина — 190-250 гривень;
- Шия — 260 гривень;
- Лопатка — 180 гривень;
- Ребра — 170 гривень;
- Нога — 100 гривень;
- Солоне сало — 250 гривень.
Київський - величезний вибір та розумні ціни. У перші дні грудня на Київському ринку було майже все, що можна собі уявити, тільки роби вибір, чого смачненького хочеться.
Ціни на м'ясо яловичини та телятини:
- Задня частина — 210-260 гривень;
- Теляча шия — 190-200 гривень;
- Ребра — 150-170 гривень;
- Антрекот — 190 гривень.
Ціни на м'ясо свинини:
- Задня частина — 200-210 гривень;
- Шия — 260 гривень;
- Лопатка — 180-200 гривень;
- Ребра — 180-220 гривень;
- Сало свіже — 140-200 гривень;
- Сало солоне — 230-260 гривень.
Південний - величезний вибір м'яса та найцікавіші ціни. Що стосується м’яса, риби та молочної продукції, на цьому ринку вибір завжди великий і ціни цікаві.
Ціни на м'ясо яловичини та телятини:
- Задня частина — 200-240 гривень;
- Теляча шия — 160-180 гривень;
- Ребра — 140-160 гривень;
- Антрекот — 170-210 гривень.
Ціни на м'ясо свинини:
- Задня частина — 190-220 гривень;
- Шия — 260-280 гривень;
- Лопатка — 190-210 гривень;
- Ребра — 180-220 гривень.
Джерело: Одеське життя
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