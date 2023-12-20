У перших числах грудня підготували огляд цін на продукти, зробивши невеликий обхід ринків в Одесі та області. Молоко-сировина в Україні продовжує дорожчати. Місцеві журналісти показали ціни на молочну продукцію в Одесі.

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Попри сніговий ураган, що пройшовся Привозом, ринок залишився чистим, а ціни на деякі продукти залишаються актуальними.

  • Яйця (десяток) — 40-85 гривень;
  • Бринза — 150-200 гривень;
  • Сир — 80-110 гривень.

На Київському ринку ціни на молочні продукти складають:

  • Яйця (десяток) — 60-85 гривень;
  • Бринза — 180-260 гривень;
  • Сир — 100-150 гривень.

На Південному ринку у Одесі ціни на ті ж продукти становлять:

  • Яйця (десяток) — 60-85 гривень;
  • Бринза — 200 гривень;
  • Сир — 110-150 гривень.

Арцизький ринок пропонує такі ціни:

  • Яйця (десяток) — 60 гривень;
  • Бринза — 200 гривень;
  • Сир — 100-130 гривень.

Тарутинський ринок має наступні ціни:

  • Яйця (десяток) — 55-65 гривень;
  • Бринза — 180 гривень;
  • Сир — 100 гривень.

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Ренські жителі спостерігають за цінами в різних місцях:

  • Яйця (десяток) — 53-60 гривень;
  • Бринза — 170-240 гривень;
  • Сир — 120-170 гривень.

Любашівецький ринок пропонує:

  • Сметана — 140 гривень;
  • Сир — 140 гривень;
  • Молоко — 20-30 гривень.

Балтський ринок визначається такими цінами:

  • Яйця (десяток) — 75-80 гривень;
  • Бринза — 180-200 гривень;
  • Сир — 120-130 гривень.

Джерело: Одеське життя

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