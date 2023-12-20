У перших числах грудня підготували огляд цін на продукти, зробивши невеликий обхід ринків в Одесі та області. Молоко-сировина в Україні продовжує дорожчати. Місцеві журналісти показали ціни на молочну продукцію в Одесі.
Попри сніговий ураган, що пройшовся Привозом, ринок залишився чистим, а ціни на деякі продукти залишаються актуальними.
- Яйця (десяток) — 40-85 гривень;
- Бринза — 150-200 гривень;
- Сир — 80-110 гривень.
На Київському ринку ціни на молочні продукти складають:
- Яйця (десяток) — 60-85 гривень;
- Бринза — 180-260 гривень;
- Сир — 100-150 гривень.
На Південному ринку у Одесі ціни на ті ж продукти становлять:
- Яйця (десяток) — 60-85 гривень;
- Бринза — 200 гривень;
- Сир — 110-150 гривень.
Арцизький ринок пропонує такі ціни:
- Яйця (десяток) — 60 гривень;
- Бринза — 200 гривень;
- Сир — 100-130 гривень.
Тарутинський ринок має наступні ціни:
- Яйця (десяток) — 55-65 гривень;
- Бринза — 180 гривень;
- Сир — 100 гривень.
Ренські жителі спостерігають за цінами в різних місцях:
- Яйця (десяток) — 53-60 гривень;
- Бринза — 170-240 гривень;
- Сир — 120-170 гривень.
Любашівецький ринок пропонує:
- Сметана — 140 гривень;
- Сир — 140 гривень;
- Молоко — 20-30 гривень.
Балтський ринок визначається такими цінами:
- Яйця (десяток) — 75-80 гривень;
- Бринза — 180-200 гривень;
- Сир — 120-130 гривень.
Джерело: Одеське життя
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