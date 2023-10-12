Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, над Одещиною було збито 10 «Шахедів», проте, на жаль, є влучання.

В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, їх, як запевняється, вже ліквідовано.

«Постраждала одна людина. Жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Нині вона знаходиться у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу», - повідомили в ОДА.

Додамо, згідно з даними повітряних сил ЗС України, у ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з північного та південного напрямків – Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

Усього було зафіксовано пуски 33 «шахедів».

«Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України», - розповіли захисники неба над Україною.

Загалом цієї ночі знищити вдалося 28 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що російські загарбники також атакували Харків. На жаль, також є влучання.

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