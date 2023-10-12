Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, над Одесской областью было сбито 10 «Шахедов», однако, к сожалению, есть попадания.

В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они, как уверяется, уже ликвидированы.

«Пострадал один человек. Женщина 1935 г.р. получила термические ожоги. Сейчас она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь», – сообщили в ОГА.

Согласно данным воздушных сил ВС Украины, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с северного и южного направлений – Белгородская область (рф) и с мыса Чауда (ТОТ Крым).

Всего были зафиксированы пуски 33 «шахедов».

«Враждебные БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала в по меньшей мере шести областях Украины», - рассказали защитники неба над Украиной.

В общей сложности этой ночью уничтожить удалось 28 «Shahed-131/136».

Напомним, что российские захватчики также атаковали Харьков. К сожалению, тоже есть попадания.

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