Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, російські терористи атакували область ударними безпілотниками протягом двох годин.
Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.
«Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили», - повідомили в ОВА.
Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.
На даний момент пожежі ліквідовано.
Додамо, що ранок почався із вибуху в Кривому Розі. Про це повідомляють в Дніпропетровській ОДА. "Приліт" стався по одному з підприємств міста.
Крім того, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.
На щастя, люди не постраждали.
Останні новини України:
Гримлять страшні вибухи - почалася нова жорстока атака.
Також повідомлялося про смерть відомого українського нардепа та політика.
Вихід на межі 91-го року не означатиме кінець війни – до чого готуватися.