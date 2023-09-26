Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, російські терористи атакували область ударними безпілотниками протягом двох годин.

Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

«Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили», - повідомили в ОВА.

війна, атака на Одеську область

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

На даний момент пожежі ліквідовано.

Одеська область після атаки

Додамо, що ранок почався із вибуху в Кривому Розі. Про це повідомляють в Дніпропетровській ОДА. "Приліт" стався по одному з підприємств міста.

Крім того, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

На щастя, люди не постраждали.

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