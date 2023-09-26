Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, російські терористи атакували область ударними безпілотниками протягом двох годин.

Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

«Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили», - повідомили в ОВА.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

На даний момент пожежі ліквідовано.

Додамо, що ранок почався із вибуху в Кривому Розі. Про це повідомляють в Дніпропетровській ОДА. "Приліт" стався по одному з підприємств міста.

Крім того, вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

На щастя, люди не постраждали.

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