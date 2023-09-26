Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, российские террористы атаковали область ударными беспилотниками в течение двух часов.

Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

«Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, другой с тяжелой травмой руки госпитализировали», - сообщили в ОВА.

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись.

На данный момент пожар ликвидирован.

Добавим, что утро началось с взрыва в Кривом Роге. Об том сообщают в Днепропетровской ОДА. "Прилет" произошел по одному из предприятий города.

Кроме того, ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.

К счастью, люди не пострадали.

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