Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, российские террористы атаковали область ударными беспилотниками в течение двух часов.
Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.
«Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, другой с тяжелой травмой руки госпитализировали», - сообщили в ОВА.
Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись.
На данный момент пожар ликвидирован.
Добавим, что утро началось с взрыва в Кривом Роге. Об том сообщают в Днепропетровской ОДА. "Прилет" произошел по одному из предприятий города.
Кроме того, ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская общины.
К счастью, люди не пострадали.
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