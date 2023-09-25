Окупанти били крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed», пише Politeka.net з посиланням на Повітряни Сили України.
Як повідомляють захисники неба над Україною, пуски «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), «Калібрів» – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» – із району Севастополя.
Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: 12 крилатих ракет морського базування «Калібр»; 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»; 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Знищити вдалося 11 крилатих ракет «Калібр»; 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
В Мережі вже з’явилися кадри наслідків ракетної атаки РФ, зокрема на морський вокзал Одеси. Під удар також потрапив знаменитий готель в центрі Одеси. На щастя, недіючий.
Нагадаємо, що ворожими "Оніксами" також зруйновано зерносховища.
«Дуже шкода готель. Завжди, дивлячись на нього, я розуміла, що я вдома»,
«Війна із зерном та готелями, як завжди нічого нового»,
«Від безсилля та злості рознесли черговий готель»,
«Готель багато років був порожнім. Звичайна заброшка у центрі міста. Давно хотіли знести. Дякую, допомогли»,
«Як же російський мір любить розруху. Чечня була лише полігоном…», - обговорюють українці нову атаку російських загарбників.
Відомо, що внаслідок атаки на Одещину постраждала одна людина - жінку госпіталізували.
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