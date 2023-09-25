В ночь на 25 сентября российские захватчики нанесли новый страшный удар по Украине.

Оккупанты били крылатыми ракетами «Калибр», противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» и ударными БпЛА типа «Shahed», пишет Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Как сообщают защитники неба над Украиной, пуски «шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-рф), «Калибров» – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), «Ониксов» – из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения: 12 крылатых ракет морского базирования «Калибр»; 2 противокорабельные ракеты П-800 «Оникс»; 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Уничтожить удалось 11 крылатых ракет "Калибр"; 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В Сети уже появились кадры последствий ракетной атаки РФ, в том числе на морской вокзал Одессы. Под удар также попала знаменитая гостиница в центре Одессы. К счастью, недействующая.

Напомним, что вражескими "Ониксами" также разрушены зернохранилища.

«Очень жаль отель. Всегда, глядя на него, я понимала, что я дома»,

«Война с зерном и гостиницами, как всегда ничего нового»,

«От бессилия и злобы разнесли очередную гостиницу»,

«Отель много лет был пустым. Обычная заброшка в центре города. Давно хотели снести. Спасибо, помогли»,

«Как же русский мир любит разруху. Чечня была только полигоном…» , - обсуждают украинцы новую атаку российских захватчиков.

Известно, что в результате атаки на Одесчину пострадал один человек – женщину госпитализировали.

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