Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.
«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа», - повідомили в ОДА.
Пожежу було оперативно ліквідовано.
Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.
На даний момент відомо, що в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, її госпіталізовано.
В місцевих і моніторингових пабліках мешканці Одещини повідомляють, що це була найгучніша ніч в їхньому житті.
«Ледве дихаємо»,
«Капець»,
«Найгучніша ніч в моєму житті»,
«Дуже гупало»,
«Це було жорстко», - пишуть мешканці Одещини щодо пережитого.
Відомо також, що окупанти атакували Одещину з моря та суші.
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