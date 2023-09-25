Минула ніч стала дуже важкою для Одеської області, відомі наслідки атаки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОДА, російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

«На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа», - повідомили в ОДА.

Пожежу було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

На даний момент відомо, що в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, її госпіталізовано.

В місцевих і моніторингових пабліках мешканці Одещини повідомляють, що це була найгучніша ніч в їхньому житті.

«Ледве дихаємо»,

«Капець»,

«Найгучніша ніч в моєму житті»,

«Дуже гупало»,

«Це було жорстко», - пишуть мешканці Одещини щодо пережитого.

Відомо також, що окупанти атакували Одещину з моря та суші.

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