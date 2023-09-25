Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.
«К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар», - сообщили в ОГА.
Пожар был оперативно ликвидирован.
Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.
На данный момент известно, что в Одессе в результате взрывной волны пострадал один человек. Женщина получила повреждение обломками, она госпитализирована.
В местных и мониторинговых пабликах жители Одесчины сообщают, что это была самая громкая ночь в их жизни.
«Едва дышим»,
«Капец»,
«Самая громкая ночь в моей жизни»,
«Очень гупало»,
«Это было жестко», - пишут жители Одесчины относительно пережитого.
Известно также, что оккупанты атаковали Одесчину с моря и суши.
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