Прошлая ночь стала очень тяжелой для Одесской области, известные последствия атаки.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

«К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар», - сообщили в ОГА.

Пожар был оперативно ликвидирован.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

На данный момент известно, что в Одессе в результате взрывной волны пострадал один человек. Женщина получила повреждение обломками, она госпитализирована.

В местных и мониторинговых пабликах жители Одесчины сообщают, что это была самая громкая ночь в их жизни.

«Едва дышим»,

«Капец»,

«Самая громкая ночь в моей жизни»,

«Очень гупало»,

«Это было жестко», - пишут жители Одесчины относительно пережитого.

Известно также, что оккупанты атаковали Одесчину с моря и суши.

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