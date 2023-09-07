Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА, упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини.

«Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів», - розповіли в ОВА.

Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Також відомо про одного постраждалого – водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

Ліквідація наслідків атаки триває. На місці працюють всі відповідні служби.

Додамо, що під ударом вночі опинилися також Суми – мешканці міста чули вибухи.

У свою чергу, Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

Неспокійно вночі було і у Нікополі, що на Дніпропетровщині - ворог атакував із важкої артилерії.

Попередньо, без загиблих і і постраждалих. Наслідки уточнюються.

Також стало відомо про кількість запущених росією "Шахедів" минулої ночі та скільки вдалося збити.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, чому на Одещині так багато "прильотів" і чому всі ворожі безпілотники не збивають.

Останні новини України:

Росіяни завдали жахливого удару по багатолюдному ринку.

Також повідомлялось про особливість "незвичайної атаки" на Київ.

Нагадаємо також, що була названа ділянка, куди окупанти намагаються заманити резерви ЗСУ.