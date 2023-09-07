Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесчины.
"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней", - рассказали в ОВА.
В результате сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
Также известно об одном пострадавшем – водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.
Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все подходящие службы.
Добавим, что под ударом ночью оказались также Сумы – жители города слышали взрывы.
В свою очередь Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.
Неспокойно ночью было и в Никополе, что на Днепропетровщине - враг атаковал из тяжелой артиллерии.
Предварительно, без погибших и пострадавших. Последствия уточняются.
Напомним, ранее сообщалось, почему в Одесской области так много "прилетов" и почему все вражеские беспилотники не сбивают.
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Россияне нанесли ужасный удар по многолюдному рынку.
Также сообщалось об особенностях "необычной атаки" на Киев.
Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.