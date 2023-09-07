Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесчины.

"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней", - рассказали в ОВА.

В результате сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Также известно об одном пострадавшем – водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают все подходящие службы.

Добавим, что под ударом ночью оказались также Сумы – жители города слышали взрывы.

В свою очередь Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.

Неспокойно ночью было и в Никополе, что на Днепропетровщине - враг атаковал из тяжелой артиллерии.

Предварительно, без погибших и пострадавших. Последствия уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, почему в Одесской области так много "прилетов" и почему все вражеские беспилотники не сбивают.

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Россияне нанесли ужасный удар по многолюдному рынку.

Также сообщалось об особенностях "необычной атаки" на Киев.

Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.