Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, через влучання пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур - агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.

На жаль одна людина загинула – чоловік отримав важкі поранення і помер у лікарні.

На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки терористичної атаки.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Одещині «Шахедами».

«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками…», - повідомляли в Одеській ОДА.

У кількох населених пунктах Одеської області були зафіксовані руйнування та пожежі.

За даними Повітряних сил ЗС України, уночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього було зафіксовано 33 повітряні сили – ракети і «Шахеди».

З 25 ударних дронів знищити вдалось 15.

На Київщині в результаті падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах.

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Атака минулої ночі була не простою - в чому її особливість.

Також повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівках - відома кількість поранених.

Крім того, Politeka.net писала, що будинки розлетілися на тріски після обстрілу з "Ураганів" - кадри з місця.