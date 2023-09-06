Як повідомляє Politeka.net з посиланням на рятувальників, через влучання пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур - агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі.
На жаль одна людина загинула – чоловік отримав важкі поранення і помер у лікарні.
На даний момент рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки терористичної атаки.
Нагадаємо, окупанти вдарили по Одещині «Шахедами».
«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками…», - повідомляли в Одеській ОДА.
У кількох населених пунктах Одеської області були зафіксовані руйнування та пожежі.
За даними Повітряних сил ЗС України, уночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього було зафіксовано 33 повітряні сили – ракети і «Шахеди».
З 25 ударних дронів знищити вдалось 15.
На Київщині в результаті падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах.
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Також повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівках - відома кількість поранених.
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