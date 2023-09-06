Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, из-за попадания повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур - агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.

К сожалению, один человек погиб – мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать последствия террористической атаки.

Напомним, оккупанты ударили по Одесчине «Шахедами».

«В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками…», - сообщали в Одесской ОГА.

В нескольких населённых пунктах Одесской области были зафиксированы разрушения и пожары.

По данным Воздушных сил ВС Украины, ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего было зафиксировано 33 воздушных силы – ракеты и «Шахеды».

Из 25 ударных дронов уничтожить удалось 15.

В Киевской области в результате падения обломков ракет были зафиксированы пожары в Фастовском и Бучанском районах.

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Атака минувшей ночью была непростой - в чем ее особенность.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам – известно количество раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома разлетелись на щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.