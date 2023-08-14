Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів і не тільки.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, окупанти випустили по Одещині 15 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр".

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.

Однак внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі.

Попередньо відомо про трьох постраждалих. Всі вони співробітникі супермаркета.

В мережі вже з'явилися кадри масшатбних пожеж, які спалахнули внаслідок атаки. Зокрема, полум’ям охоплено будівлю гіпермаркета.

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