Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сили оборони півдня України, окупанти випустили по Одещині 15 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр".
Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.
Однак внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі.
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Попередньо відомо про трьох постраждалих. Всі вони співробітникі супермаркета.
В мережі вже з'явилися кадри масшатбних пожеж, які спалахнули внаслідок атаки. Зокрема, полум’ям охоплено будівлю гіпермаркета.
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