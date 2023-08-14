Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Силы обороны юга Украины, оккупанты выпустили по Одесчине 15 дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".
Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.
Однако в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары.
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Предварительно известно о трех пострадавших. Все они сотрудники супермаркета.
В сети уже появились кадры массовых пожаров, вспыхнувших в результате атаки. В частности, пламенем охвачено здание гипермаркета.
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Беда случилась у торгового павильона в Одессе.
Также Politeka писала, блоггершу из Одессы, призвавшую бомбить Украину, "наказали".
Кроме того, сообщалось, что 51 миллион планируют потратить на подземный переход под Одессой.