Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, трагедія розігралася в одеському районі під час відпочинку на місцевому ставку.

Там, як розповіли рятувальники, потонув громадянин 1958 року народження. Як з’ясувалось, чоловік намагався витягнути на берег надувний матрац зі своїми внучками, 2007 та 2010 років народження, проте сам загинув.

«Дітей врятували місцеві підлітки, які саме відпочивали на водоймі», - розповіли в ДСНС обставини трагедії.

Очевидці трагедії розповіли, що дівчинки, які прийшли з дідусем, відплили далеко від берега і злякалися:

"Почали кричати "Поможіть!". Потім заплив їхнійі дід, почав їм допомогати. Одна з дівчат обхватилася об нього... Я підплив до матраса... Ми намагалися дістати діда, але дівчинка схопилася, кричала... Вдалося дістати тільки дівчаток, а дід там і залишився".

Тіло потопельника виявили водолази ДСНС та вилучили з води.

«Відпочинок на воді, на жаль, може стати причиною трагічних наслідків. Особливо уважними необхідно бути із різними плавзасобами. Дотримання елементарних правил перебування на водоймах рятує життя!», - наголошують рятувальники.

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