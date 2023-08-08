Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, трагедия разыгралась в одесском районе во время отдыха на местном пруду.

Там, как рассказали спасатели, утонул гражданин 1958 рождения. Как выяснилось, мужчина пытался вытащить на берег надувной матрас со своими внучками, 2007 и 2010 годов рождения, но сам погиб.

«Детей спасли местные подростки, которые как раз отдыхали на водоеме», - рассказали в ГСЧС обстоятельства трагедии.

Очевидцы трагедии рассказали, что пришедшие с дедушкой девочки отплыли далеко от берега и испугались:

"Начали кричать "Помогите!". Затем заплыл их и дед, начал им помогать. Одна из девушек обхватилась об него... Я подплыл к матрасу... Мы пытались достать деда, но девочка вцепилась, кричала... Удалось достать только девочек , а дед там и остался".

Тело утопленника обнаружили водолазы ГСЧС и изъяли из воды.

«Отдых на воде, к сожалению, может стать причиной трагических последствий. Особенно внимательными необходимо быть с разными плавсредствами. Соблюдение элементарных правил пребывания на водоемах спасает жизнь!», - подчеркивают спасатели.