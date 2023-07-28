Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку.
Трагедія сталася унаслідок необережного поводження з гранатою.
«Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Зараз місце події оглядається спеціалістами вибухотехніками», - повідомили в поліції.
Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Умови перемир'я озвучені: українцям пояснили, коли переговори з РФ стануть можливими
"Приблизно до 50 ракет": українців попередили, чого чекати від окупантів на День Незалежності
Трагедія сталася з жінкою під час відпочинку з трьома чоловіками на Одещині: "знайшли у лісосмузі"
Путін розраховує на затяжну війну: українців попередили про нові загрози
Наразі вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
За непідтверджиними даними, гранату масажист отримав від свого клієнта в якості подарунка.
«Гранату подарував клієнт своєму масажистові. Той випадково смикнув чеку, внаслідок вибуху загинув. Другий чоловік – той, хто зробив такий незвичайний подарунок травмований», - повідомляли в одному з пабліків Одеси.
Останні нвоини України:
Страшний вибух пролунав в Будинку профспілок в Одесі.
Також Politeka писала, що страшні вибухи струсонули Одесу, росіяни вдарили "Калібрами".
Крім того Politeka повідомляла,що в одеських школах та дитсадках значно подорожчає харчування.