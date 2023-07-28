Стали відомі подробиці страшного вибуху, який пролунав у Будинку профспілок в Одесі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку.

Трагедія сталася унаслідок необережного поводження з гранатою.

«Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Зараз місце події оглядається спеціалістами вибухотехніками», - повідомили в поліції.

Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування.

Наразі вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок» та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

За непідтверджиними даними, гранату масажист отримав від свого клієнта в якості подарунка.

«Гранату подарував клієнт своєму масажистові. Той випадково смикнув чеку, внаслідок вибуху загинув. Другий чоловік – той, хто зробив такий незвичайний подарунок травмований», - повідомляли в одному з пабліків Одеси.

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