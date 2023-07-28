Стали известны подробности страшного взрыва, раздавшегося в Доме профсоюзов в Одессе.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме.

Трагедия произошла по причине неосторожного обращения с гранатой.

«Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени. Сейчас место происшествия осматривается специалистами взрывотехниками», – сообщили в полиции.

Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По неподтвержденным данным, гранату массажист получил от своего клиента в качестве подарка.

«Гранату подарил клиент своему массажисту. Тот случайно дернул чеку, в результате взрыва погиб. Второй мужчина – тот, кто сделал такой необычный подарок травмирован», – сообщали в одном из пабликов Одессы.

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