Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме.
Трагедия произошла по причине неосторожного обращения с гранатой.
«Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени. Сейчас место происшествия осматривается специалистами взрывотехниками», – сообщили в полиции.
Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Украинцы возвращаются домой: откуда уезжают и в чем главная причина
Жестокий авианалет, оккупанты разнесли школу: "Больно смотреть"
Шторм унес жизни отдыхающих на пляже, подростков "смыла" волна: беды всколыхнули Одесчину, кадры
Новая масштабная эвакуация: к чему еще готовиться украинцам и в каком случае объявят
Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
По неподтвержденным данным, гранату массажист получил от своего клиента в качестве подарка.
«Гранату подарил клиент своему массажисту. Тот случайно дернул чеку, в результате взрыва погиб. Второй мужчина – тот, кто сделал такой необычный подарок травмирован», – сообщали в одном из пабликов Одессы.
Последние новости Украины:
Страшный взрыв прогремел в Доме профсоюзов в Одессе.
Также Politeka писала, что страшные взрывы всколыхнули Одессу, россияне ударили "Калибрами".
Кроме того, Politeka сообщала, что в одесских школах и детсадах значительно подорожает питание.