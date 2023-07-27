Цієї ночі російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по Одеській області.

Метою агресора стала портова інфраструктура, пише Politeka.net з посиланням на Одеську ОВА.

«Ракети "Калібр" росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 р.н», - повідомили в Одеській ОВА.

Крім того, пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобіля.

«Щирі співчуття родині загиблого», - підкреслили в ОВА.

Додамо, раніше українців попередили, що наступні дні будуть тривожними - у ОК "Південь" зробили невтішний прогноз.

Глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що через негоду росіяни можуть витримати певну паузу між атаками, але комбіновані удари по Україні продовжаться.

"Однозначно тактика комбінованих атак для них вважається успішною. Вони бачать деякі результати. ... Такі атаки повторюватимуться, цілком очевидно. Ймовірно, через непостійність погоди буде витримана певна пауза, але наступні дні будуть досить тривожними", – пояснила Гуменюк.

Крім того, виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається готовим застосувати "Калібри", тож не виключені атаки найближчим часом.

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Вночі россіяни також гатили по Дніпропетровщині.

Також повідомлялось про черговий цинічний план ворога щодо України.

Нагадаємо також, що окупанти залишили важливий населений пункт.