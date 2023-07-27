Этой ночью российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одесской области.

Целью агрессора стала портовая инфраструктура, пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА.

«Ракеты "Калибр" россияне выпустили из подлодки в акватории Черного моря. В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.», - сообщили в Одесской ОВА.

Кроме того, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

«Искренние соболезнования семье погибшего», – подчеркнули в ОВА.

Добавим, ранее украинцев предупредили, что следующие дни будут тревожными – в ОК "Юг" сделали неутешительный прогноз.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что из-за непогоды россияне могут выдержать определенную паузу между атаками, но комбинированные удары по Украине продолжатся.

"Однозначно тактика комбинированных атак для них считается успешной. Они видят некоторые результаты. ... Такие атаки будут повторяться, очевидно. Вероятно, из-за непостоянства погоды будет выдержана определенная пауза, но следующие дни будут достаточно тревожными", – пояснила Гуменюк.

Кроме того, выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается готовым применить "Калибры", поэтому не исключены атаки в ближайшее время.

Последние новости Украины:

Ночью россияне также били по Днепропетровщине.

Также сообщалось об очередном циничном плане врага по Украине.

Напомним также, что кафиры покинули важный населенный пункт.