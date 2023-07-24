Майже чотири години лунав сигнал повітряної тривоги на Півдні України, зокрема на Одещині.

«Шхедами», дронами-камікадзе, ворог намагався атакувати південь регіону, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, сили ППО відпрацювали і є збиття, але, на жаль, є і влучання в інфраструктуру.

«Бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області і Півдня нашої держави, - зазначив Братчук.

Про нову атаку повідомили і в Генштабі ЗСУ:

«Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed” по Україні…».

Додамо, тим часом міністр оборони Україіни Олексей Резніков висловив припущення, що війна мже закінчитися до наступного літа.

Так, Резніков відповів на запитання журналіста CNN про те, чи може війна закінчитися до літа 2024 року.

Міністр оборони України переконаний, що після цього членство України в НАТО буде на користь самого Альянсу: "Бо ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи".

Останні новини України:

Вибухи прогриміли в Москві, відомо про нібито атаку безпілотників.

Також повідомлялося, що росіяни атакували популярний український курорт.

Нагадаємо також, що Залужний отримав новий терміновий наказ.