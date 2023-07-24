Почти четыре часа раздавался сигнал воздушной тревоги на Юге Украины, в частности, в Одесской области.

"Шхедами", дронами-камикадзе, враг пытался атаковать юг региона, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, силы ПВО отработали и есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания в инфраструктуру.

«Видим, что враг продолжает целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру нашей области и Юга нашего государства, - отметил Братчук.

О новой атаке сообщили и в Генштабе ВСУ:

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине…».

Добавим, тем временем министр обороны Украины Алексей Резников высказал предположение, что война может закончиться к следующему лету.

Так, Резников ответил на вопрос журналиста CNN о том, может ли война закончиться к лету 2024 года.

Министр обороны Украины убежден, что после этого членство Украины в НАТО будет в пользу самого Альянса: "Ибо мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы".

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Взрывы прогремели в Москве, известно о якобы атаке беспилотников.

Также сообщалось, что россияне атаковали популярный украинский курорт.

Напомним также, что Залужный получил новый срочный приказ.