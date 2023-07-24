"Шхедами", дронами-камикадзе, враг пытался атаковать юг региона, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, силы ПВО отработали и есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания в инфраструктуру.
«Видим, что враг продолжает целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру нашей области и Юга нашего государства, - отметил Братчук.
О новой атаке сообщили и в Генштабе ВСУ:
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Добавим, тем временем министр обороны Украины Алексей Резников высказал предположение, что война может закончиться к следующему лету.
Так, Резников ответил на вопрос журналиста CNN о том, может ли война закончиться к лету 2024 года.
Министр обороны Украины убежден, что после этого членство Украины в НАТО будет в пользу самого Альянса: "Ибо мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы".
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