В Одесской области произошла трагическая авария, известно, что люди уезжали со свадьбы.

Так, в аварии в Одесской области погибли два человека.

Как сообщили в полиции Одесской области, на автодороге Платоново – Кропивницкий Mitsubishi на огромной скорости "взлетел" с дороги, перевернулся и ударился в дерево.

От травм погибли два человека 24-х и 30-ти лет.

В местных СМИ и талеграмм-каналах информируют, что мужчины ехали со свадьбы, один из них - жених, второй - брат невесты.

Известно, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также известно, что полицейские разместили автомобиль на арестплощадку и назначили ряд экспертиз.

Продолжающийся продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагической аварии.

Недавно сообщалось, что трагедии на дорогах потрясли Одессу, не всех людей удалось спасти: появились детали и фото. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли пешеход и водитель автотранспортного средства.

Другой аварийный случай произошел на следующую ночь на улице Проселковой. В результате ДТП 63-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте, а 56-летнего водителя "Suzuki" госпитализировали в больницу с различными травмами.

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