В Одесской области директора предприятия будут судить по неуплате налогов.

Так, в Одесской области будут судить директора предприятия за неуплату 6 млн грн налогов в бюджет.

Как сообщает Нацполиция Украины, в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили директора одного из предприятий Одесской области.

Бизнесмен в 2022 году осуществлял реализацию строительных материалов в Украине.

В то же время, фигурант подавал в налоговые органы недостоверные данные, поэтому он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму шесть миллионов гривен.

В сентябре правоохранители провели санкционированные обыски, и были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, «рабочие» записи, наличные с доказательствами неправомерной деятельности.

Пока известно, что правоохранители обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Обвинительный акт направлен в суд. Расследование продолжается.

К слову, врач-офтальмолог в Одессе за 5 тысяч долларов решила «помочь» ухилянту.

В Одессе за 5 тысяч долларов врач поддел акт обследования здоровья так, чтобы «пациент» получил отсрочку от призыва.

Сообщается, что врач-офтальмолог подписала акт обследования состояния здоровья, что якобы у пациента было заболевание — глаукома обоих глаз.

О том, как именно была разоблачена врач и как задержана — неизвестно.

Однако известно, что за совершенное женщина заплатит штрафом в размере 8500 гривен.

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