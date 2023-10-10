Из бюджета Одессы выделили 70 тысяч гривен на видеоролик о работе молодежного совета.

За средства, выделенные из бюджета Одессы, планируется создать видеоролик, который расскажет о работе молодежного совета при городском голове. Соответствующее распоряжение мэра было опубликовано на официальном веб-портале городского совета.

Отмечено, что средства в размере 70 тысяч гривен будут использованы для информационной поддержки деятельности молодежного совета, функционирующего при Одесском городском голове. В смете дополнительно к распоряжению четко определено, что информационная поддержка предполагает создание видеоролика. Деньги будут переданы департаменту внутренней политики Одесского горсовета, координирующему работу молодежного совета.

Молодежный совет при городском голове Одессы является консультативно-совещательным органом по молодежной политике, согласно положению о совете.

В своем составе она объединяет представителей школ, учреждений профессионального, профессионально-технического и высшего образования, а также представителей общественных и благотворительных организаций, работающих с молодежью. Максимальное количество членов молодежного совета ограничено на уровне 54 человек.

Стоит отметить, что уже больше месяца граждане Одессы выражают свой протест и призывают власти отменить тендеры, которые считаются неприемлемыми в условиях войны. Одной из основных проблем является реконструкция Киевского райсуда, в отношении которой активисты считают, что выделенные на этот проект средства лучше направить на нужды Вооруженных Сил Украины.

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