В ходе санкционированного обыска в помещении одесситки полицейские изъяли ее мобильный телефон с поличным.

В социальной сети жительница Одессы активно выражала поддержку российской федерации и публично отрицала факт совершения вооруженной агрессии против Украины, а также временную оккупацию наших территорий.

Нарушение закона было выявлено правоохранителями Одесского районного управления полиции №1 в сотрудничестве с сотрудниками Службы безопасности Украины, проводившими оперативное сопровождение досудебного расследования.

В ходе расследования установлено, что на своей странице в социальной сети злоумышленница размещала сообщения с выразительным желанием "спасти Одессу от нацистов" и распространяла пропагандистские материалы из страны-агрессора. Также в ее публикациях упоминались города Львов, Киев, Херсон, и она призвала оккупационные власти к "скорому освобождению" этих городов.

В ходе санкционированного обыска в помещении гражданки полицейские изъяли ее мобильный телефон с поличным.

На основании собранных правоохранителями доказательств дознаватели под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы выдвинули фигурантке обвинения в коллаборационной деятельности, квалифицируемой по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Это означает публичное отрицание гражданкой Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины и установления и поддержки временной оккупации части ее территории. Обвинительный акт правоохранители направили в суд.

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